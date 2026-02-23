Самой большой трибуне стадиона «Нефтчи» присвоено имя Анатолия Банишевского - ФОТО

С сегодняшнего дня одна из крупнейших трибун стадиона «Нефтчи» – «Южная» будет носить имя легенды азербайджанского футбола Анатолия Банишевского, 80-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Как сообщили 1news.az в клубе, тем самым «бело-черные» сделали очередной шаг для увековечения имени легендарного «9-го номера».

Отмечается, что трибуна «Анатолий Банишевский», расположенная на Palms Sports Arena, будет открыта для болельщиков на всех последующих домашних матчах.