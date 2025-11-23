В Грузии высказались о преимуществах Среднего коридора

Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе и откроет новые перспективы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По сообщению Report, он отметил, что проект имеет стратегическое значение как для Грузии, так и для всего региона, подчеркнув, что открытие Среднего коридора создаёт серьёзные преимущества в инфраструктурном и экономическом плане.

"Это увеличит как инфраструктурные инвестиции вокруг коридора, так и инвестиции в регион в целом. Мы полностью приветствуем эту инициативу".

Ш.Папуашвили добавил, что усиление конкуренции ещё больше повысит привлекательность коридора и станет сигналом стабильности в регионе.

Между тем, бизнес-совет ЕС–Грузия предлагает создать единую бизнес-платформу для развития Среднего коридора, сообщает АПА.

Как сообщил генеральный секретарь организации Звиад Чумбуридзе, эта инициатива была выдвинута на конференции, проведённой 20 ноября в Тбилиси в рамках Черноморской платформы с участием делегаций из восьми стран.

Он сообщил, что по вопросу создания платформы планируются две рабочие встречи: «Одна встреча будет организована в Батуми в начале следующего года. Затем мы хотим провести крупное заседание в Казахстане. В нём примут участие все участники Черноморской платформы, и будет создан секретариат. Учредителями платформы могут стать также компании из Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. В конечном итоге мы будем максимально открыты к формированию единой платформы для бизнеса».