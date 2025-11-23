На участке дороги от Зыхского круга до аэропорта ограничен скоростной режим

На участке дороги от Зыхского круга до аэропорта на некоторых полосах движения снижено ограничение скорости на 20 км/ч из-за тумана.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В связи с этим сотрудниками Центра внесены изменения в информационные и скоростные знаки. Одновременно установлен знак «Туман на дороге». Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.