Женская сборная Азербайджана по шахматам стала второй на чемпионате мира

Сборная Азербайджана среди женщин заняла второе место на чемпионате мира, который проходит в городе Линарес (Испания).

В решающем матче национальная команда встретилась со сборной Международной шахматной федерации (FIDE).

Состав сборной - Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева - проиграл первый матч со счетом 1:3, а второй - со счетом 1,5:2,5.

Отметим, что капитаном команды была Илага Кадымова.