Чемпионом Азербайджана по шахматам стал Мухаммед Мурадлы - ФОТО

Состоялись ответные партии финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как передает Report, символический первый ход в ответных встречах сделал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

В противостоянии Шахрияр Мамедъяров - Мухаммед Мурадлы решающей стала ответная партия.

Выступавший белыми фигурами М.Мурадлы одержал победу в напряженной встрече. По итогам двух партий он выиграл со счетом 1,5:0,5 и завоевал титул чемпиона Азербайджана.

Рейтинг-фаворит турнира Ш.Мамедъяров второй год подряд уступил в финале и довольствовался серебряной медалью.

Отметим, что другие партии турнира продолжаются.