Обнародован прогноз погоды на понедельник

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 ноября ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10–14°C, днем - 16–20°C. Атмосферное давление понизится с 766 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 80–85%, днем - 70–75%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4–9°C, днем - 16–21°C, в горах ночью 1–6°C, днем - 12–17°C.

Источник: Report