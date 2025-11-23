В нескольких районах Баку и Абшерона возникнут перебои в водоснабжении
С 25 по 29 ноября в Хазарском, Ясамальском, Сабунчинском и Хатаинском районах Баку, а также на Абшероне, включая город Хырдалан возникнут перебои в водоснабжении.
Об этом сообщает Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, график подачи воды будет изменен в связи с проведением работ по повышению надежности эксплуатации водопровода Огуз–Габала–Баку и улучшению обеспечения населения питьевой водой.
Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе являются частью регулярных мер, направленных на предотвращение возможного дефицита воды в летний период.
Источник: Report
