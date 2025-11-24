 Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Себа Агаева14:10 - Сегодня
Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

21–22 ноября 2025 года состоялся визит в Баку группы представителей гражданского общества Армении в рамках Инициативы «Мост мира».

Визит стал важным этапом продолжения диалога между Азербайджаном и Арменией, направленного на укрепление доверия, налаживание прямых контактов между гражданскими обществами и поиск практических шагов для продвижения мирной повестки.

Представители Инициативы из Армении – Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян встретились с коллегами из Азербайджана Фархадом Мамедовым, Русифом Гусейновым, Кямалей Мамедовой, Рамилем Искандерли и Фуадом Абдуллаевым.

В ходе встречи были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.

Была достигнута договоренность об активизации совместной деятельности в медийном пространстве, налаживании прямых контактов между экспертными группами и дальнейшей вовлеченности гражданских обществ Азербайджана и Армении в мирный процесс.

Было условлено продолжать контакты на рабочем уровне и планировать будущие визиты в Азербайджан и Армению в рамках деятельности Инициативы «Мост мира».

Во время визита состоялась встреча членов Инициативы «Мост мира» с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Во время беседы были обсуждены шаги, предпринятые со стороны Азербайджана и Армении после Вашингтонской встречи, в направлении укрепления мирной повестки. Хикмет Гаджиев ответил на вопросы представителей Инициативы.

Каковы итоги бакинской встречи? Какие ключевые цели достигнуты? На эти и другие вопросы ответили представители азербайджанской делегации.

Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова:

«Визит представителей гражданского общества Армении в Баку можно оценить как в целом конструктивный и прошедший в позитивном ключе. Если наш предыдущий визит в Ереван носил скорее ознакомительный характер, то теперь представители обеих стран уже были знакомы друг с другом. Это позволило создать более искреннюю атмосферу и сосредоточиться на достижении конкретных результатов.

В ходе визита состоялся круглый стол, на котором мы обсудили ряд важных вопросов, главным образом связанных с продвижением мирной повестки. Было достигнуто соглашение по реализации нескольких совместных проектов сроком примерно на шесть месяцев. Они охватывают три основных направления: расширение сотрудничества в медийной сфере, активизация контактов экспертного сообщества, а также усиление вовлечённости гражданского общества в мирный процесс.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Беседа прошла в искренней и конструктивной атмосфере.

Хикмет Гаджиев поделился своим видением мирного процесса и перспектив его продвижения после Вашингтонской декларации. В свою очередь, представители армянской делегации задали ряд вопросов, которые волнуют их лично и армянскую общественность в целом. На все вопросы были даны искренние и подробные ответы.

После встречи представители гражданского общества отметили, что остались довольны и удовлетворены состоявшимся обменом мнениями. Они подчеркнули, что Хикмет Гаджиев отвечал открыто, честно и в духе конструктивного диалога.

Также мы определили название нашей инициативы – Инициатива «Мост Мира». Мы надеемся, что это название станет не только символом, но и отражением реальных действий. Наша цель - стать тем самым мостом, который способствует налаживанию отношений и контактов между гражданскими обществами двух стран.

Отдельно следует подчеркнуть значимость культурной программы визита. Ведь крайне важно представить свою культуру, историю, архитектуру, кухню и многое другое. Культурная программа получилась действительно насыщенной и позволила участникам глубже познакомиться с богатым наследием страны.

Представители армянской делегации посетили ряд значимых мест, среди которых Гыз Галасы, дворец Ширваншахов, Ботанический сад, а также армянская церковь, что имело особенно символичное значение. Кроме того, гости побывали в Центре Гейдара Алиева, на Приморском бульваре и на улице Низами.

Таким образом, они смогли увидеть разнообразие архитектуры - от исторической части города до современных районов. В своих комментариях представители делегации отметили, что не ожидали таких масштабов: Баку предстал перед ними как большой, разнообразный и очень чистый город.

Особый интерес у представителей армянской делегации вызвало посещение Армянской церкви. Для них стало приятным и в какой-то степени неожиданным, что экскурсию там проводила женщина - представитель книгохранилища, которым в настоящее время является Армянская церковь, и проводила она ее на армянском языке. Она представила редкие книги и экспонаты на армянском языке участникам Инициативы «Мост мира».

В целом стороны договорились продолжать диалог и регулярно встречаться как в Ереване, так и в Баку - развивая сотрудничество и поддерживая контакты между гражданскими обществами Армении и Азербайджана.

Мы стремимся к тому, чтобы контакты расширялись и происходили не только между членами нашей инициативы, но и чтобы все больше представителей гражданского общества обеих стран были вовлечены в процесс налаживания связей и взаимопонимания».

Соучредитель и директор Бакинского аналитического центра им. Топчубашова Русиф Гусейнов:

«В первую очередь, этот визит был важен для нас с точки зрения непрерывности процесса. То есть, чтобы мы обеспечили устойчивость, не делая большого перерыва, сохраняя нынешний темп. Естественно, как и в прошлый раз, между двумя группами состоялись обсуждения, и одним из наших основных успехов является выбор названия. Присвоение этому начинанию названия - Инициатива «Мост Мира» само по себе говорит о нашем серьезном намерении, о нашей цели сохранить непрерывность процесса.

Мы провели обсуждения и обменялись мнениями по нескольким направлениям. Очевидно, что правительства, представляющие два государства, в целом определяют мирный процесс, повестку мира, и в этих рамках мы обсудили, какую работу могут выполнять наши группы, и необходимо учесть, что представители этих групп также представляют различные секторы. В частности, мы говорили о будущих краткосрочных и среднесрочных проектах вокруг конкретных идей между мозговыми центрами, медиа-структурами и другими секторами, составляющими гражданское общество. То есть, могу сказать, что это была очень успешная и конструктивная встреча, и я надеюсь, что в предстоящий период в результате этого нашего процесса, наших встреч, вы сможете увидеть конкретные работы».

Эксперт Центра анализа международных отношений Фуад Абдуллаев:

«Хотя эта встреча была второй в рамках продолжающегося диалога, для меня личное участие стало первым. Этот опыт дал возможность глубже понять динамику взаимодействия гражданских обществ наших стран, расширить собственные экспертные горизонты и наглядно увидеть реальные перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи мы обсудили вопросы взаимодействия гражданских обществ, обмен опытом между министерствами и развитие экспертных контактов. Мы проанализировали ранее достигнутые договоренности, согласовали план совместных действий на ближайшие шесть месяцев и начали предметное обсуждение проектов по конкретным направлениям. На мой взгляд, это является важным шагом к практической реализации сотрудничества.

Также состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Встреча прошла в неформальной обстановке, что дало возможность членам гражданского общества Армении задать вопросы и получить на них ответы.

Особо значимым для меня стал тот факт, что именно в Баку наша группа получила официальное название - Инициатива «Мост Мира». Оно отражает стремление участников создать устойчивую платформу диалога, объединяющую усилия гражданских обществ обеих стран для достижения долгосрочного и прочного мира. Я убежден, что подобные встречи вносят существенный вклад в укрепление доверия между людьми, создают условия для профессионального и открытого взаимодействия, а также формируют новую среду взаимопонимания.

Баку вновь подтвердил свой статус города, где рождаются конструктивные инициативы, направленные на укрепление мира и сотрудничества».

Читайте по теме:

Джафар Гусейнзаде: «Мост мира» - это новый этап в мирном процессе

Насими Агаев об Инициативе «Мост мира»: Каждая встреча доказывает, что исцеление возможно

Поделиться:
738

Актуально

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Общество

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал ...

Политика

Баку поздравил Турцию с избранием страной-хозяйкой COP31, а Австралию - президентом ...

Общество

Арзу Алиева поделилась публикацией в связи с посещением семьи Панджали Теймурова ...

Точка зрения

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

План, который меняет всё: почему 28 пунктов Трампа могут стать началом новой эпохи в Европе

Голосование, которое ударило по католикосу: Вагаршапат меняет правила игры

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

На фоне диалога Баку и Еревана о мире мины продолжают калечить и убивать азербайджанцев

Последние новости

​​​​​​​Жена Брюса Уиллиса подготовила план на случай его смерти: Мозг актера будет пожертвован ученым

Сегодня, 17:10

Министр обороны Армении об избавлении от «рисковых кадров» в ВС страны

Сегодня, 17:03

В Баку горит квартира в многоэтажке - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

«Подвал незаконно продали»: из аудиозаписи Самира Мамедова, погибшего при пожаре на Ясамале

Сегодня, 16:53

Путин сказал Эрдогану, что план США может стать основой урегулирования

Сегодня, 16:48

НАТО проводит масштабные учения в Балтийском море

Сегодня, 16:42

Министр обороны Армении вновь пригласил оппозиционных депутатов осмотреть новую технику

Сегодня, 16:37

Диляра Алиева стала главной героиней нового номера шведского Harper’s Bazaar - ФОТО

Сегодня, 16:32

В Баку задержан таксист-наркокурьер - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

В Баку состоится концерт «Незабываемый Маэстро», посвящённый 85-летию Вагифа Мустафазаде - при генеральном спонсорстве High Park Residence

Сегодня, 16:15

BakuBus прокомментировали причину конфликта между водителем и пассажиром - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

Сегодня, 15:58

Трамп ожидает в процессе урегулирования в Украине «что-то хорошее»

Сегодня, 15:55

В Хырдалане выявлен контрафактный алкоголь - ФОТО

Сегодня, 15:50

«Точный ответ станет известен по итогам следствия»: «Azəriqaz» прокомментировал обвинения

Сегодня, 15:30

Зеленский заявил о «критическом моменте» в переговорах с США по урегулированию

Сегодня, 15:22

Армянский НПОшник: Выступающий против армяно-азербайджанского урегулирования – негодяй

Сегодня, 15:05

В Баку произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

УМК обратилось к желающим совершить хадж

Сегодня, 14:40

Эрдоган назвал условие для устойчивого решения конфликта в Украине

Сегодня, 14:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30