Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

21–22 ноября 2025 года состоялся визит в Баку группы представителей гражданского общества Армении в рамках Инициативы «Мост мира».

Визит стал важным этапом продолжения диалога между Азербайджаном и Арменией, направленного на укрепление доверия, налаживание прямых контактов между гражданскими обществами и поиск практических шагов для продвижения мирной повестки.

Представители Инициативы из Армении – Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян встретились с коллегами из Азербайджана Фархадом Мамедовым, Русифом Гусейновым, Кямалей Мамедовой, Рамилем Искандерли и Фуадом Абдуллаевым.

В ходе встречи были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.

Была достигнута договоренность об активизации совместной деятельности в медийном пространстве, налаживании прямых контактов между экспертными группами и дальнейшей вовлеченности гражданских обществ Азербайджана и Армении в мирный процесс.

Было условлено продолжать контакты на рабочем уровне и планировать будущие визиты в Азербайджан и Армению в рамках деятельности Инициативы «Мост мира».

Во время визита состоялась встреча членов Инициативы «Мост мира» с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Во время беседы были обсуждены шаги, предпринятые со стороны Азербайджана и Армении после Вашингтонской встречи, в направлении укрепления мирной повестки. Хикмет Гаджиев ответил на вопросы представителей Инициативы.

Каковы итоги бакинской встречи? Какие ключевые цели достигнуты? На эти и другие вопросы ответили представители азербайджанской делегации.

Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова:

«Визит представителей гражданского общества Армении в Баку можно оценить как в целом конструктивный и прошедший в позитивном ключе. Если наш предыдущий визит в Ереван носил скорее ознакомительный характер, то теперь представители обеих стран уже были знакомы друг с другом. Это позволило создать более искреннюю атмосферу и сосредоточиться на достижении конкретных результатов.

В ходе визита состоялся круглый стол, на котором мы обсудили ряд важных вопросов, главным образом связанных с продвижением мирной повестки. Было достигнуто соглашение по реализации нескольких совместных проектов сроком примерно на шесть месяцев. Они охватывают три основных направления: расширение сотрудничества в медийной сфере, активизация контактов экспертного сообщества, а также усиление вовлечённости гражданского общества в мирный процесс.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Беседа прошла в искренней и конструктивной атмосфере.

Хикмет Гаджиев поделился своим видением мирного процесса и перспектив его продвижения после Вашингтонской декларации. В свою очередь, представители армянской делегации задали ряд вопросов, которые волнуют их лично и армянскую общественность в целом. На все вопросы были даны искренние и подробные ответы.

После встречи представители гражданского общества отметили, что остались довольны и удовлетворены состоявшимся обменом мнениями. Они подчеркнули, что Хикмет Гаджиев отвечал открыто, честно и в духе конструктивного диалога.

Также мы определили название нашей инициативы – Инициатива «Мост Мира». Мы надеемся, что это название станет не только символом, но и отражением реальных действий. Наша цель - стать тем самым мостом, который способствует налаживанию отношений и контактов между гражданскими обществами двух стран.

Отдельно следует подчеркнуть значимость культурной программы визита. Ведь крайне важно представить свою культуру, историю, архитектуру, кухню и многое другое. Культурная программа получилась действительно насыщенной и позволила участникам глубже познакомиться с богатым наследием страны.

Представители армянской делегации посетили ряд значимых мест, среди которых Гыз Галасы, дворец Ширваншахов, Ботанический сад, а также армянская церковь, что имело особенно символичное значение. Кроме того, гости побывали в Центре Гейдара Алиева, на Приморском бульваре и на улице Низами.

Таким образом, они смогли увидеть разнообразие архитектуры - от исторической части города до современных районов. В своих комментариях представители делегации отметили, что не ожидали таких масштабов: Баку предстал перед ними как большой, разнообразный и очень чистый город.

Особый интерес у представителей армянской делегации вызвало посещение Армянской церкви. Для них стало приятным и в какой-то степени неожиданным, что экскурсию там проводила женщина - представитель книгохранилища, которым в настоящее время является Армянская церковь, и проводила она ее на армянском языке. Она представила редкие книги и экспонаты на армянском языке участникам Инициативы «Мост мира».

В целом стороны договорились продолжать диалог и регулярно встречаться как в Ереване, так и в Баку - развивая сотрудничество и поддерживая контакты между гражданскими обществами Армении и Азербайджана.

Мы стремимся к тому, чтобы контакты расширялись и происходили не только между членами нашей инициативы, но и чтобы все больше представителей гражданского общества обеих стран были вовлечены в процесс налаживания связей и взаимопонимания».

Соучредитель и директор Бакинского аналитического центра им. Топчубашова Русиф Гусейнов:

«В первую очередь, этот визит был важен для нас с точки зрения непрерывности процесса. То есть, чтобы мы обеспечили устойчивость, не делая большого перерыва, сохраняя нынешний темп. Естественно, как и в прошлый раз, между двумя группами состоялись обсуждения, и одним из наших основных успехов является выбор названия. Присвоение этому начинанию названия - Инициатива «Мост Мира» само по себе говорит о нашем серьезном намерении, о нашей цели сохранить непрерывность процесса.

Мы провели обсуждения и обменялись мнениями по нескольким направлениям. Очевидно, что правительства, представляющие два государства, в целом определяют мирный процесс, повестку мира, и в этих рамках мы обсудили, какую работу могут выполнять наши группы, и необходимо учесть, что представители этих групп также представляют различные секторы. В частности, мы говорили о будущих краткосрочных и среднесрочных проектах вокруг конкретных идей между мозговыми центрами, медиа-структурами и другими секторами, составляющими гражданское общество. То есть, могу сказать, что это была очень успешная и конструктивная встреча, и я надеюсь, что в предстоящий период в результате этого нашего процесса, наших встреч, вы сможете увидеть конкретные работы».

Эксперт Центра анализа международных отношений Фуад Абдуллаев:

«Хотя эта встреча была второй в рамках продолжающегося диалога, для меня личное участие стало первым. Этот опыт дал возможность глубже понять динамику взаимодействия гражданских обществ наших стран, расширить собственные экспертные горизонты и наглядно увидеть реальные перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи мы обсудили вопросы взаимодействия гражданских обществ, обмен опытом между министерствами и развитие экспертных контактов. Мы проанализировали ранее достигнутые договоренности, согласовали план совместных действий на ближайшие шесть месяцев и начали предметное обсуждение проектов по конкретным направлениям. На мой взгляд, это является важным шагом к практической реализации сотрудничества.

Также состоялась встреча с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Встреча прошла в неформальной обстановке, что дало возможность членам гражданского общества Армении задать вопросы и получить на них ответы.

Особо значимым для меня стал тот факт, что именно в Баку наша группа получила официальное название - Инициатива «Мост Мира». Оно отражает стремление участников создать устойчивую платформу диалога, объединяющую усилия гражданских обществ обеих стран для достижения долгосрочного и прочного мира. Я убежден, что подобные встречи вносят существенный вклад в укрепление доверия между людьми, создают условия для профессионального и открытого взаимодействия, а также формируют новую среду взаимопонимания.

Баку вновь подтвердил свой статус города, где рождаются конструктивные инициативы, направленные на укрепление мира и сотрудничества».

