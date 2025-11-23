Насими Агаев об Инициативе «Мост мира»: Каждая встреча доказывает, что исцеление возможно

"Истинное примирение требует времени и мужества, но каждая встреча доказывает, что исцеление возможно".

Как передает 1news.az, так прокомментировал в соцсетях визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан посол Азербайджана в Германии Насими Агаев.

"Азербайджано-армянская инициатива «Мост мира» привела в Баку членов гражданского общества Армении. Истинное примирение требует времени и мужества, но каждая встреча доказывает, что исцеление возможно. Такие связи между людьми закладывают основу для более мирного Южного Кавказа", - указал дипломат.