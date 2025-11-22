Джафар Гусейнзаде: «Мост мира» - это новый этап в мирном процессе
Инициатива «Мост мира» знаменует собой новый этап в мирном процессе благодаря непосредственному вовлечению гражданского общества в двусторонний диалог.
Как передает 1news.az, это написал в своем посте в Х постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде.
В публикации указано:
«Представители гражданского общества Армении посетили Баку в рамках азербайджано-армянской инициативы «Мост мира», которая знаменует собой новый этап в мирном процессе благодаря непосредственному вовлечению гражданского общества в двусторонний диалог. В ходе визита обсуждались вопросы развития взаимопонимания и потенциальных совместных проектов, а также были достигнуты договоренности об активизации сотрудничества в СМИ и установлении прямых экспертных контактов. Эти усилия представляют собой переход от государственной дипломатии к миротворчеству на уровне низовых структур с акцентом на содействие примирению между двумя странами».
