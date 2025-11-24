Азербайджан вновь избран членом Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

24 ноября 2025 года в Париже, в рамках 25-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-участников Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, состоялись выборы членов Комитета Всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО на 2025-2029 годы, по результатам которых Азербайджанская Республика была избрана членом Комитета.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МИД АР.

В выборах, проходивших в условиях серьезной конкуренции, за одно место, выделенное для региона Восточной Европы, боролись 5 стран, включая нашу страну.

Азербайджан был избран членом Комитета, заручившись поддержкой 92 из 160 стран уже в первом туре голосования.

Комитет, состоящий из 21 страны-участницы, является основным исполнительным органом ЮНЕСКО, который осуществляет надзор за выполнением Конвенции о Всемирном наследии. Главная задача Комитета заключается в формировании Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, регулировании деятельности по признанию, защите и передаче будущим поколениям культурного и природного наследия мирового значения.

Комитет также определяет направления использования средств Фонда Всемирного наследия и выделяет финансовую поддержку проектам по запросам сторон.

Эта поддержка охватывает такие важные сферы, как консервационные работы, разработка планов управления, помощь в чрезвычайных ситуациях и укрепление потенциала соответствующих структур.

Азербайджан уже был членом Комитета в 2015-2019 годах и внес значительный вклад в его деятельность.

В июле 2019 года наша страна принимала 43-ю сессию Комитета.

Победа Азербайджана на выборах в Комитет ЮНЕСКО является ярким примером растущего авторитета нашей страны в региональном и международном масштабе.