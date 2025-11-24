Состояние дочери бывшей главы Бакинского Дома национальной одежды остается тяжелым

Лечение Ляман Гуламовой, дочери главы Бакинского Дома национальной одежды Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамальском районе, будет продолжено в «Yeni Klinika», сообщил журналист Фуад Джафаров в своем аккаунте в Facebook.

«Лечение Ляман уже продолжается в «Yeni Klinika». Мы перевели ее в эту больницу на лечение ночью. Молитесь за ее излечение», — говорится в публикации.

Отметим, что состояние Ляман остается тяжелым.