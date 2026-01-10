В США запланировано более 1000 акций протеста против ICE

Организации, выступающие за защиту гражданских свобод и прав мигрантов, призвали к общенациональным митингам в субботу в знак протеста против смертельного расстрела активистки в штате Миннесота сотрудником иммиграционной службы США.

Власти штата начали собственное расследование инцидента, сообщает Reuters.

Организаторы заявили, что на выходные по всей стране запланировано более 1000 акций протеста с требованием прекратить масштабное развертывание сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), осуществляемое по приказу президента Дональда Трампа. Большинство мероприятий пройдет в городах, возглавляемых представителями Демократической партии.

В среду Миннеаполис стал одним из ключевых центров депортационных кампаний администрации республиканца Трампа. В ходе операции сотрудник ICE застрелил 37-летнюю Рене Гуд — мать троих детей, находившуюся за рулем своего автомобиля на жилой улице.

Эскалация насилия произошла вскоре после переброски около 2000 федеральных офицеров в Миннеаполис в рамках того, что Министерство внутренней безопасности США назвало «крупнейшей операцией DHS в истории».

Губернатор Миннесоты Тим Уолц, представляющий Демократическую партию, резко осудил действия федеральных властей, назвав их «безрассудным примером управления в стиле реалити-шоу». По словам родственников погибшей и местных активистов, в момент убийства Рене Гуд участвовала в одном из так называемых «соседских патрулей», которые отслеживают, фиксируют и документируют действия иммиграционной службы.

В то же время министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и другие представители администрации Трампа заявили, что Гуд в течение дня «препятствовала работе» и «преследовала» агентов ICE. По их версии, офицер открыл огонь в целях самообороны, после того как женщина якобы попыталась протаранить его автомобилем во время того, что власти охарактеризовали как «акт внутреннего терроризма».