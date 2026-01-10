Армия Ирана заявила о готовности «охранять силой»общественное имущество от протестующих

Армия Исламской Республики Иран заявила о готовности "охранять силой стратегическую инфраструктуру и общественное имущество от действий бунтовщиков».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы иранской армии, передает ТАСС.

В нем отмечается, что "враг при поддержке преступного сионистского режима (имеется в виду Израиль - ред.) и враждебных террористических групп пытается нарушить порядок и спокойствие городов и дестабилизировать общественную безопасность страны". "Враг, чьи руки запятнаны кровью детей этого народа в 12-дневной войне, под ложным предлогом поддержки народа Ирана стремится разжечь очередной мятеж", - цитирует заявление иранская гостелерадиокомпания.

"Армия под командованием верховного главнокомандующего и вооруженные силы, помимо наблюдения за действиями врага в регионе, будет с силой охранять национальные интересы, стратегическую инфраструктуру страны и общественное имущество", - подчеркивается в заявлении. Военные призвали народ Ирана "сохранять бдительность и национальную мудрость, чтобы сорвать заговоры врага и, объединившись, не дать врагу достичь своих коварных целей".

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов.

Власти Ирана назвали протестующих «террористами» и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.