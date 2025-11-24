«Нефтчи» отправил Самира Абасова в отставку

Сегодня руководство бакинского футбольного клуба «Нефтчи» провело встречу с главным тренером команды Самиром Абасовым.

Как сообщает azerisport.com, во время встречи были обсуждения насчет выступления команды в этом сезоне. Руководство клуба отметило, что поддерживало тренера с октября прошлого года, когда он подписал контракт, и все 14 трансферов были реализованы лишь по желанию Абасова. И именно наставник клуба выбирал тех, кто покинул клуб.

Клуб за все 12 туров не показывает динамику развития и занимает совсем не то место. За это время были одержаны лишь 3 победы, а поражение от «Имишли» (2:3) стало кульминацией регресса. Учитывая заслуги Самира Абасова в клубе ему было предложено подать самому в отставку.

В свою очередь Абасов не согласился с доводами, отметил, что результаты совсем неплохие, и поражения связаны не с ним, а случайными факторами. Он обещал, что приведет команду в тройку призеров и отказался от отставки.

ПФК «Нефтчи» отправил Абасова в отставку, поблагодарив за работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Клуб начал поиски нового главного тренера. Команду к следующему матчу с «Туран-Товузом» будет готовить Санан Гурбанов.