Президент: Азербайджан готов поддерживать проекты, укрепляющие взаимную коммуникацию между НПО ОТГ

Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) готов объявлять совместные грантовые конкурсы для НПО в сфере истории, культуры, экологии, климатической политики и других областях, поддерживать проекты, укрепляющие взаимную коммуникацию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего 24 ноября в Баку Форума солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

В обращении главы государства отмечается, что особую актуальность представляет также продолжение в соответствии с современными вызовами и при активном участии НПО начатой Первым тюркологическим съездом, 100-летие которого будет отмечаться в 2026 году, работы, связанной с вопросами культурной интеграции тюркских народов.