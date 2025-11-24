 Хикмет Гаджиев: В рамках ОТГ существует многогранное сотрудничество | 1news.az | Новости
Политика

First News Media12:15 - Сегодня
В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) существует многогранное сотрудничество.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на Форуме солидарности НПО стран ОТГ.

По его словам, ОТГ становится более крепкой организацией, а солидарность внутри нее растет: «В рамках ОТГ существует многогранное сотрудничество. Существуют различные форматы, которые объединяют государственные организации по 34 направлениям, однако до сих пор не было такого формата, который объединял бы неправительственные организации. Теперь создается основа формата с участием НПО и гражданского общества, которые объединяют тюркский мир и являются важной составляющей и движущей силой межличностных контактов».

Отметим, что официальная церемония открытия форума состоялась сегодня во дворце «Гюлистан» в Баку. В мероприятии участвуют более 500 представителей гражданского общества из Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра.

Источник: Report

