Подозреваемые в связях с иностранными наркодилерами задержаны в Азербайджане

В Баку и на Абшероне задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечено, что сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД продолжают операции с целью пресечения незаконного оборота наркотических средств.

В ходе очередных мероприятий, проведённых в Абшеронском и Гарадагском районах, были задержаны 23-летний Акпер Ализаде и 36-летний Рахиб Мамедов.

У них было обнаружено около 10 килограммов марихуаны с примесью вредных веществ и 2600 таблеток психотропного препарата "Метадон".

Установлено, что задержанные, вступив в преступную связь с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием, приобрели наркотики и планировали разместить их в заранее определённых точках с целью дальнейшей продажи.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.