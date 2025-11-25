Деятельность производителя чипсов известной марки восстановлена

В ходе повторной проверки, проведённой сотрудниками Агентства пищевой безопасности (АБПА) на предприятии по производству чипсов, принадлежащем ООО «Габалинский консервный завод», были взяты образцы продукции под товарным знаком "Çipsim" для лабораторного исследования.

Результаты испытаний показали, что содержание пищевой добавки мононатрия глютамата (E621) в чипсах находится в пределах нормы.

В связи с этим ограничительное решение, ранее применённое в отношении предприятия, было отменено, и его деятельность восстановлена.