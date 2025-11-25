В Баку задержан гази, управлявший автомобилем без номерных знаков

Проверена распространённая в сети видеозапись об автомобиле, который передвигался без регистрационных номерных знаков в Сабаильском районе Баку.

В ходе расследования был установлен и задержан гази Э.Халилов, управлявший автомобилем марки Changan, государственный номер которого 77-EX-*, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники полиции составили в отношении водителя протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, после чего в его отношении были применены меры ответственности в соответствии с законодательством.