На этой линии Бакинского метро сокращён интервал движения поездов

Входящее в AZCON Holding ЗАО «Бакинский метрополитен» для удовлетворения пассажирского спроса и повышения уровня комфорта впервые сократило интервал движения поездов на Фиолетовой линии до 5 минут.

В результате внедрения цифровых решений, технического регулирования и оптимизационных работ была увеличена интенсивность движения, на линию выпущен дополнительный поезд, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Бакинский метрополитен».

В итоге интервал на участке «Avtovağzal–Xocəsən» сокращён с 16 до 10 минут, а на участке «Avtovağzal - 8 Noyabr» с 8 до 5 минут.

Отмечается, что этот шаг направлен на более гибкое управление пассажиропотоком, а также на повышение общего качества обслуживания.

Технические и организационные меры, направленные на обеспечение комфорта пассажиров в столичном метрополитене, будут реализовываться и далее.