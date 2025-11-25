В Сербии назвали возможные сроки запуска прямых авиарейсов Белград-Баку - ВИДЕО

Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia находится на завершающей стадии переговоров с азербайджанской стороной об открытии следующим летом прямых рейсов по маршруту Белград - Баку.

Об этом гендиректор авиакомпании Иржи Марек заявил Радио и телевидению Сербии (RTS).

"В Европе мы планируем еще больше расширить нашу сеть, а также открыть новые направления. После успешного [запуска прямого рейса в] Тбилиси мы находимся на завершающей стадии переговоров о запуске нашего следующего маршрута в Баку. Решение будет принято в ближайшее время. Мы также рассматриваем направление на Ближнем Востоке", - рассказал Марек.

Он также напомнил о сотрудничестве с казахстанской авиакомпанией SCAT, которая в начале ноября запустила прямые рейсы из Астаны в Белград.

"Мы также взаимодействуем с Royal Jordanian Airlines (национальная авиакомпания Иордании - ред.) по планируемому запуску рейсов из Аммана в апреле следующего года", - подчеркнул гендиректор Air Serbia.