 Крупнейший автомобильный рынок Азербайджана будет перенесен в Агдам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Крупнейший автомобильный рынок Азербайджана будет перенесен в Агдам

First News Media09:00 - Сегодня
Крупнейший автомобильный рынок Азербайджана будет перенесен в Агдам

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются масштабные строительно-восстановительные работы, заложившие основу нового этапа в экономической, социальной и стратегической картах развития страны.

Государство реализует планомерную политику, чтобы превратить эти земли в инновационные, устойчивые и конкурентоспособные экономические зоны.

В качестве одного из стратегических решений планируется перенос крупнейшего автомобильного рынка страны в Агдам. Этот план направлен на превращение Агдама в региональный торгово-логистический центр, создание нового экономического потока на освобожденные территории, укрепление транспортной инфраструктуры и расширение возможностей для предпринимательской деятельности и занятости населения.

Рынок, который будет создан в Агдаме, претендует на звание одного из крупнейших и наиболее влиятельных авторынков Южного Кавказа и всего региона. Эта динамика внесет значительный вклад в экономическое развитие этой зоны.

Отметим, что каждый освобожденный от оккупации район Азербайджана проектируется с уникальной моделью развития, основанной на своих географических, экономических и культурных особенностях. Например, богатая природа Кельбаджара, его минеральные воды, горные пейзажи и природные ресурсы формируют его как одну из самых красивых туристических зон не только страны, но и всего региона. Здесь планируется создание специализированных комплексов для оздоровительного, экологического и горного туризма.

Каждый освобожденный район будет иметь свою экономическую функцию, что обеспечит создание сбалансированной и рациональной экономической системы между регионами. Автомобильный рынок и логистическая инфраструктура, которые будут созданы в Агдаме, превратят город в одну из самых динамичных экономических зон страны. Эта зона станет ведущим центром автомобильной торговли на Южном Кавказе и усилит транзитную роль в торговле автомобилями и запчастями со странами региона.

Особенно после начала активной деятельности Алятской свободной экономической зоны в экосистеме торговли, логистики и промышленности Азербайджана сформируются совершенно новые связи. Интеграция нового рынка в Агдаме в эту экосистему еще больше расширит торговую карту страны.

Источник: modern.az

Поделиться:
432

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Политика

Милли Меджлис одобрил отмену виз с семью странами

Общество

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Мнение

Опасное дерево рядом? Разбираем, что можно, что нельзя и что советуют специалисты - ...

Общество

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Водителям напомнили правила использования полос на автомагистралях - ВИДЕО

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Баку готовится к снежной погоде - ФОТО

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в Лянкяране

Трагедия в бакинском приюте: Последние кадры из жизни 16-летней Нурджан Джафаровой - ВИДЕО

Лейла и Арзу Алиевы навестили семью Панджали Теймурова в Астаре - ФОТО

Последние новости

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Милли Меджлис одобрил отмену виз с семью странами

Сегодня, 12:40

Интересы России и Турции по Украине во многом совпадают, считает Песков

Сегодня, 12:35

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Сегодня, 12:33

Грете Тунберг запретили въезд в Венецию

Сегодня, 12:27

Водителям напомнили правила использования полос на автомагистралях - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар»

Сегодня, 12:13

Efendi: «Не сожалею о решении отдать 12 баллов Армении» - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Песков: Россия считает американский план субстантивным

Сегодня, 12:07

Азербайджан и Молдова будут обмениваться секретной информацией

Сегодня, 12:05

Выгуливая невидимую собаку: «хобби-доггинг» становится глобальным - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Опасное дерево рядом? Разбираем, что можно, что нельзя и что советуют специалисты - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море

Сегодня, 11:53

Домогательство в Сабирабаде: падчерица сняла на видео, мать отказалась от заявления - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:40

Президент Азербайджана поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Сегодня, 11:28

Казахстан купит два судна в Азербайджане

Сегодня, 11:25

Макрон опасается, что ЕС находится в зоне поражения российских ракет

Сегодня, 11:20

Госпитализирована Брижит Бардо

Сегодня, 11:15

Генсек НАТО заявил о серьёзной обеспокоенности ситуацией в Грузии

Сегодня, 11:10

Представители США и России встретились в Абу-Даби

Сегодня, 11:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30