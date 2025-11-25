Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Азербайджан сегодня отмечает пятую годовщину освобождения Кяльбаджара от армянской оккупации.

Историческая Победа Азербайджанской Армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вынудила Армению капитулировать.

Согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, Кяльбаджарский район был возвращен без ведения боевых операций и потерь.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана, 25 ноября отмечается как День города Кяльбаджар.

Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 2 апреля 1993 года. В результате оккупации 53 тысячи 340 жителей были изгнаны из родного края, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек взят в плен и пропал без вести. У района 484 шехида. Из них 258 военнослужащих, 226 - гражданские лица.

В Отечественную войну погибли 37 жителей района.

В результате оккупации все населенные пункты, дома, школы, исторические памятники, библиотеки, краеведческий музей были разграблены и уничтожены, ресурсы района были вывезены в Армению.

Разрушения и грабежи продолжались и в 2020 году, уходя, армяне вырубили деревья, сожгли дома, разрушили здания.

Кяльбаджар богат густыми лесами, прозрачными родниками, лечебными источниками. Здесь находятся минеральные источники Истису, образовавшиеся в 1138 году в результате вздымания, растрескивания земли во время сильного землетрясения. Термальные минеральные воды снискали Кяльбаджару мировую известность. С освобождением от оккупации здесь будет действовать лечебно-рекреационный комплекс «Истису».

На территории Кяльбаджара есть много памятников, относящихся к албанской эпохе. Комплекс Худавенг, крепости «Лачингая», «Улухан», «Галабойну», «Джомерд» и многие другие.

В Кяльбаджаре были обнаружены древние поселения с более чем 30-тысячелетней историей, наскальные изображения, насчитывающие 6 тысяч лет, образцы древнего тюркского алфавита. Каменные памятники здесь являются реликвиями периода раннего тюркства, огнепоклонства, христианства, распространения Ислама с VII века в Северном Азербайджане.

Сегодня в Кяльбаджаре, как и на других освобожденных от оккупации территориях, ведутся широкомасштабные восстановительно-созидательные работы, строятся новые дома, инфраструктура, социальные объекты.

К 2026 году на территории района будет восстановлено 15 населенных пунктов, включая 1 город, 1 поселок и 13 сел.

Ожидается, что в ближайшем будущем свыше 5 тысяч вынужденных переселенцев вернутся в Кяльбаджар, а 8 тысяч - в села и поселки. Среди реализуемых проектов особое значение имеет строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар.

Масштабные строительные проекты демонстрируют уверенное и перспективное будущее этого горного района, создавая новые горизонты для его устойчивого развития.