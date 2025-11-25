 Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Азербайджан сегодня отмечает пятую годовщину освобождения Кяльбаджара от армянской оккупации.

Историческая Победа Азербайджанской Армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вынудила Армению капитулировать.

Согласно трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года, Кяльбаджарский район был возвращен без ведения боевых операций и потерь.

Согласно Распоряжению Президента Азербайджана, 25 ноября отмечается как День города Кяльбаджар.

Кяльбаджарский район был оккупирован армянскими вооруженными силами 2 апреля 1993 года. В результате оккупации 53 тысячи 340 жителей были изгнаны из родного края, 511 мирных жителей были убиты, 321 человек взят в плен и пропал без вести. У района 484 шехида. Из них 258 военнослужащих, 226 - гражданские лица.

В Отечественную войну погибли 37 жителей района.

В результате оккупации все населенные пункты, дома, школы, исторические памятники, библиотеки, краеведческий музей были разграблены и уничтожены, ресурсы района были вывезены в Армению.

Разрушения и грабежи продолжались и в 2020 году, уходя, армяне вырубили деревья, сожгли дома, разрушили здания.

Кяльбаджар богат густыми лесами, прозрачными родниками, лечебными источниками. Здесь находятся минеральные источники Истису, образовавшиеся в 1138 году в результате вздымания, растрескивания земли во время сильного землетрясения. Термальные минеральные воды снискали Кяльбаджару мировую известность. С освобождением от оккупации здесь будет действовать лечебно-рекреационный комплекс «Истису».

На территории Кяльбаджара есть много памятников, относящихся к албанской эпохе. Комплекс Худавенг, крепости «Лачингая», «Улухан», «Галабойну», «Джомерд» и многие другие.

В Кяльбаджаре были обнаружены древние поселения с более чем 30-тысячелетней историей, наскальные изображения, насчитывающие 6 тысяч лет, образцы древнего тюркского алфавита. Каменные памятники здесь являются реликвиями периода раннего тюркства, огнепоклонства, христианства, распространения Ислама с VII века в Северном Азербайджане.

Сегодня в Кяльбаджаре, как и на других освобожденных от оккупации территориях, ведутся широкомасштабные восстановительно-созидательные работы, строятся новые дома, инфраструктура, социальные объекты.

К 2026 году на территории района будет восстановлено 15 населенных пунктов, включая 1 город, 1 поселок и 13 сел.

Ожидается, что в ближайшем будущем свыше 5 тысяч вынужденных переселенцев вернутся в Кяльбаджар, а 8 тысяч - в села и поселки. Среди реализуемых проектов особое значение имеет строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар.

Масштабные строительные проекты демонстрируют уверенное и перспективное будущее этого горного района, создавая новые горизонты для его устойчивого развития.

Поделиться:
345

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Общество

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Общество

Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном ...

Политика

Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Святой Престол и Италию

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Азербайджано-армянский диалог в Баку: мнения участников

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

На фоне диалога Баку и Еревана о мире мины продолжают калечить и убивать азербайджанцев

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

Азербайджан между Востоком и Западом: стратегия влияния и роста

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Последние новости

Пять лет свободы. Сегодня - День города Кяльбаджар

Сегодня, 00:00

Три столичных поселка останутся без газа

24 / 11 / 2025, 23:43

В США выбрали двух индеек, которых Трамп помилует на День благодарения

24 / 11 / 2025, 23:20

«Нефтчи» отправил Самира Абасова в отставку

24 / 11 / 2025, 23:00

Пропавший несколько дней назад в Баку мужчина был найден мертвым у автобусной остановки

24 / 11 / 2025, 22:40

На Пашиняна подали заявление в Генпрокуратуру

24 / 11 / 2025, 22:20

Рютте заявил, что женевские переговоры прошли успешно

24 / 11 / 2025, 22:00

Из мирного плана США исключён пункт, касающийся российских активов - СМИ

24 / 11 / 2025, 21:20

В суде над Рубеном Варданяном заслушаны показания потерпевших - ФОТО

24 / 11 / 2025, 21:00

США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

24 / 11 / 2025, 20:43

Бакинская клиника привлечена к ответственности после операции, приведшей к коме пациентки

24 / 11 / 2025, 20:20

Трамп переговорил с Си Цзиньпином

24 / 11 / 2025, 20:00

Зеленский не планирует на этой неделе встречу с Трампом

24 / 11 / 2025, 19:45

Офис Зеленского: 28-пунктный мирный план больше не существует, часть пунктов исключена, часть изменена

24 / 11 / 2025, 19:34

Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ

24 / 11 / 2025, 19:30

Арестован директор Loft Dent, задержанный в связи со смертью 3 человек в многоэтажном доме в Ясамале

24 / 11 / 2025, 19:20

Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Святой Престол и Италию

24 / 11 / 2025, 19:00

Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадагe - ФОТО

24 / 11 / 2025, 18:45

Хюлья Авшар обвиняется в подстрекательстве к проституции

24 / 11 / 2025, 18:30

Незаконный убой птицы и нарушения санитарии выявлены на рынке в Баку - ФОТО - ВИДЕО

24 / 11 / 2025, 18:15
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30