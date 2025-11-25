На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Аэропортовское шоссе, в направлении аэропорта;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
14. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
15. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата;
16. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.