Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет очередную игру в рамках V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Агдамский клуб встретится на выезде с итальянским "Наполи".
Встреча состоится на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе и начнется в полночь по бакинскому времени.
Отметим, что после четырех туров "Карабах" с 7 очками занимает 15-е место, а "Наполи" (4) располагается на 24-й позиции в таблице общего этапа.
Следующую игру в рамках турнира "Карабах" проведет 10 декабря на своем поле против амстердамского "Аякса".
26 ноября
Лига чемпионов УЕФА
V тур
00:00. "Наполи" - "Карабах".
