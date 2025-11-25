Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» в гостях у «Наполи»

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет очередную игру в рамках V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Агдамский клуб встретится на выезде с итальянским "Наполи".

Встреча состоится на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе и начнется в полночь по бакинскому времени.

Отметим, что после четырех туров "Карабах" с 7 очками занимает 15-е место, а "Наполи" (4) располагается на 24-й позиции в таблице общего этапа.

Следующую игру в рамках турнира "Карабах" проведет 10 декабря на своем поле против амстердамского "Аякса".

26 ноября

Лига чемпионов УЕФА

V тур

00:00. "Наполи" - "Карабах".