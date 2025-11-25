TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в «AFEN Plaza»
Четверо из пяти человек, которые были госпитализированы после получения травм в результате взрыва на объекте, расположенном в бакинском бизнес-центре "AFEN Plaza", выписаны домой.
В ответ на запрос 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что им была оказана необходимая медицинская помощь, и они направлены на амбулаторное лечение.
Также было отмечено, что ещё один человек направлен в соответствующее медицинское учреждение по профилю.
Напомним, что 24 ноября около 09:00 на объекте, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе города Баку, произошёл взрыв. В результате пострадали пять человек, которые были госпитализированы в Клинический медицинский центр. У одного мужчины был диагностирован термический ожог, а у четырёх человек (один мужчина, три женщины) - сочетанные травмы различных частей тела.
