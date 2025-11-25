TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в «AFEN Plaza»

Четверо из пяти человек, которые были госпитализированы после получения травм в результате взрыва на объекте, расположенном в бакинском бизнес-центре "AFEN Plaza", выписаны домой.

В ответ на запрос 1news.az в TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) сообщили, что им была оказана необходимая медицинская помощь, и они направлены на амбулаторное лечение.

Также было отмечено, что ещё один человек направлен в соответствующее медицинское учреждение по профилю.

Напомним, что 24 ноября около 09:00 на объекте, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе города Баку, произошёл взрыв. В результате пострадали пять человек, которые были госпитализированы в Клинический медицинский центр. У одного мужчины был диагностирован термический ожог, а у четырёх человек (один мужчина, три женщины) - сочетанные травмы различных частей тела.

Читайте по теме:

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

В пожаре в Ясамале погибла дочь известного адвоката

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, оценивается как тяжелое

Журналист Гейдар Мирза о пожаре: Мы буквально вернулись с того света