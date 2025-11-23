 Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела» | 1news.az | Новости
Общество

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

First News Media11:30 - Сегодня
Журналист Лейла Лейсан поделилась в социальной сети Facebook публикацией о вчерашнем пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова Ясамальского района, в результате которого погибли три человека.

Как сообщало ранее 1news.az, одним из погибших был председатель Товарищества собственников жилья (ТСЖ) здания, в котором произошёл пожар Самир Магомедов.

Лейла Лейсан пишет:

«Умер Самир. Любящий отец двоих детей. Заботливый муж. Человек, который долгие годы защищал свой дом и его жителей от произвола. Оба его ребёнка и жена пострадали. Семья была разрушена за одну ночь.

Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела, захвата общего имущества дома и попыток жильцов бороться с системой, где у кого-то «влиятельные связи» и деньги важнее человеческой жизни.

Пожар вспыхнул вечером 21 ноября в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова, в Ясамальском районе Баку. Погибли трое. Более двадцати человек отравились дымом.

Самир был комендантом, человеком, который «неудобен» тем, кто хотел пользоваться подвалом как своей частной вотчиной. Он открыто защищал интересы жильцов и был костью в горле для владельцев ресторана.

Потому что требовал одного — соблюдать закон и обеспечивать безопасность дома.

Подвал площадью 500 м² «вдруг» стал частным, несмотря на то что по закону подвал и технические помещения принадлежат всем собственникам. Передать их в частные руки можно ТОЛЬКО заручившись согласием 2/3 жильцов.

Но:

— собрания не было;

— никто ничего не подписывал;

— свидетели под присягой подтвердили, что подписи фальсифицированы.

Тем не менее подвал оказался в собственности Вугара Аббасова, который загадочным образом «приобрёл» почти 500 квадратных метров общего имущества.

Жильцы говорили, писали, обращались в инстанции, пытаясь доказать, что это незаконно. Жители говорили о безопасности дома. О давлении.

Суды эти факты игнорировали. Решения принимались в пользу тех, у кого деньги, связи, адвокаты.

У кого-то «сверху» всё уже было решено.

Жители поднимали вопрос снова и снова, пытаясь донести, что подвал захвачен, документы поддельные, доступ к шахтам и коммуникациям блокируется, технические помещения закрыты, а электрощиты под контролем людей ресторана.

За каждую попытку войти туда, где находятся коммуникации дома, приходилось бороться. Сотрудники ресторана избивали технического работника, который пытался попасть в шахту.

Подвал дома на Мирəli Сеидов, 19A — это не частная собственность. Это общая часть дома. Это закон.

Подвалы, чердаки, технические помещения принадлежат всем жильцам.

Передать их кому-то можно только при согласии 2/3 собственников.

Этого не было. Не было подписей жителей.

Не было согласия. И есть показания людей, которые под присягой заявили:

они не участвовали и никогда ничего не подписывали.

Тем не менее подвал площадью более 500 квадратных метров оказался в руках человека, который предъявил документы, вызывающие серьёзные сомнения. На этом месте появился ресторан Loft.

Доступ к техническим помещениям и шахтам в доме был предметом длительного конфликта. В результате погибли люди.

А виновные снова пытаются уйти от ответственности.

«Мы ни при чём. Двери не наши. Генераторы не наши. Подвал не наш».

Человек, который получил общее имущество дома с документами, вызывающими вопросы.

Человек, который годами закрывал доступ в технические помещения.

Человек, который теперь публично оправдывается, утверждая, что «не виноват».

И самое шокирующее:

«Если у жителей есть требование о компенсации — пусть обращаются в суд.

Если решение будет в их пользу, я заплачу.

Но я тоже должен требовать компенсацию — ведь и я понёс ущерб», — заявляет Вугар Аббасов в своём комментарии Oxu.Az.

Компенсацию. За то, что погибли и пострадали люди. Аббасов спокойно говорит о том, что «его тоже надо понять». Как будто речь идёт о сломанной плитке, а не о человеческих жизнях.

Но есть факты: Люди много месяцев боролись за право войти в технические помещения.

Были зафиксированы жалобы, заявления, угрозы, конфликты.

Технический работник был избит, когда попытался выполнить свою работу.

Шахта, где началось задымление, была закрыта, к ней не было доступа.

И эти факты нельзя скрыть связями или деньгами.

Сегодня я обращаюсь ко всем.

К журналистам.

К правозащитникам.

К блогерам.

К адвокатам.

К тем, у кого есть голос и аудитория.

Помогите создать резонанс.

Чтобы смерть наших соотечественников не стала очередной строчкой в статистике.

Чтобы Марта, её дети и остальные пострадавшие не остались один на один с системой.

Чтобы подвал, который принадлежит всем, не мог быть «продан», «передан», «узаконен», просто потому что кто-то так решил.

Если мы промолчим сегодня, если позволим замять эту историю, завтра на месте этого дома может оказаться ваш.

Это наш общий дом. Наша безопасность. Наши дети.

Прошу каждого, кто читает это:

сделайте репост.

Расскажите друзьям.

Требуйте честного расследования.

Требуйте ответственности.

В многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку погибли Арзу Али гызы Ганбарли (2018 г.р.), Кёнуль Велибей гызы Гумбетова (1977 г.р.) и Самир Кямал оглу Мамедов (1983 г.р.).

Их смерть не должна остаться безнаказанной. Виновные не должны выйти сухими из воды.

Сегодня погибли они, завтра это может быть любой из нас».

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
