Гарантии безопасности по-новому: куда приведёт Украину «мини-статья 5» США

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В то время как 23 ноября в Женеве между США, Украиной и Европой проходили консультации, чтобы сделать вызвавший резонанс в Киеве и на Западе мирный план из 28 пунктов более выгодным для Киева, Соединенные Штаты представили Украине второй, не менее амбициозный документ: рамочное соглашение о гарантиях безопасности.

Построенное по принципам статьи 5 НАТО, оно стало самым обсуждаемым документом после «мирного плана» из 28 пунктов. Хотя оба текста пока не окончательные, именно соглашение о гарантиях безопасности многие аналитики считают ключевым элементом будущей архитектуры мира — или, как минимум, «долгого перемирия». Этот документ может существенно переопределить принципы международной поддержки Украины и изменить стратегию удержания российской агрессии.

Что предлагает Вашингтон

Согласно доступной информации о документе, который называют «рамочным соглашением о гарантиях безопасности», заложены принципы, напоминающие статью 5 Устава НАТО — тот самый ключевой механизм коллективной обороны.

Рассмотрим основные доступные положения соглашения. Прежде всего, следует отметить, что в документе предусмотрен ответ США на агрессию. Если Россия вновь совершит «значительное, преднамеренное и устойчивое» вооружённое нападение через согласованную линию (то есть линия перемирия), США могут отреагировать «мерами, которые сочтут целесообразными». Это предполагает использование вооружённых сил, разведку, логистическую поддержку, экономические и дипломатические шаги.

Американские специалисты по оборонной политике отмечают: США фактически предлагают Украине модель «расширенного сдерживания» — ту же, что применяется к Южной Корее или Японии. Однако в отличие от этих стран Украина остаётся в состоянии конфликта, а значит, сдерживание должно быть намного жёстче.

Так британский политолог Марк Галеотти подчёркивает, что «если соглашение будет реализовано в полном объёме, это станет самым серьёзным обязательством США в Европе со времён холодной войны. Но его эффективность будет зависеть от того, насколько решительно Вашингтон готов применять силу в случае нового наступления России».

Следующее, что привлекает внимание – это участие европейских партнеров. Не только США, но и европейские страны, в особенности Франция, Великобритания, Германия, Польша и Финляндия, обязуются действовать вместе с Вашингтоном. Это не просто декларация: общая ответственность может усилить политическую консолидацию вокруг Украины.

В то же время включение Германии и Франции — политически значимо, но может оказаться слабым звеном. Позиции Парижа и Берлина нередко расходятся с курсом США, особенно по вопросам применения силы. Неслучайно французские дипломаты уже намекают, что Париж готов участвовать в механизме, но выступает против «автоматизма» военной реакции. А без автоматизма «мини-статья 5» теряет значительную часть своей силы. Антониу Кошта, например, призывает ЕС и союзников ускорить работу над гарантиями, «подобными статье 5» НАТО.

Соглашение, рассчитанное на 10 лет с возможностью продления, предусматривает совместную мониторинговую комиссию под руководством европейских партнёров с участием США. Десятилетний срок действия выглядит внушительно, однако следует обратить внимание на один нюанс: на этот период приходятся две смены администрации США, минимум три состава Европарламента и, вероятно, разные правительства во всех странах-гарантах. Думается, что рассчитанные на 10 лет гарантии могут стать устойчивыми, только при условии их одобрения обеими партиями в США. Иначе документ останется сильным на бумаге, но уязвимым на практике.

Но, как и сам мирный план из 28 пунктов, этот документ пока не окончательный — его могут ещё скорректировать в ходе дальнейших переговоров. К слову, высокопоставленный источник Белого дома подчеркнул, что документ может быть изменён после обсуждений с европейскими партнёрами.

Стратегический смысл

Соглашение фактически предлагает Украине компромисс вместо членства в НАТО. Такая модель может стать альтернативой для Украины: не членство в Альянсе, но гарантии, приближённые к коллективной обороне. Это особенно важно, если формальное присоединение к НАТО остаётся сложным из-за геополитических препятствий.

Привлечение европейских держав к гарантиям безопасности демонстрирует коллективную ответственность и может сделать сдерживание агрессии более устойчивым.

Для Украины такой документ может явиться серьезным дипломатическим успехом: долгосрочные гарантии безопасности могут повысить её устойчивость и уверенность в будущем, даже при условии территориальных уступок в рамках мирного плана.

Одновременно реализация такого соглашения потребует от европейцев и США стабильных обязательств. Необходимо выработать механизмы мониторинга, реагирования, финансирования и координации.

Повышение уровня безопасности для Украины

Гарантии, напоминающие статью 5 НАТО, могут придать Украине гораздо более надёжную защиту. То, что США готовы рассматривать серьёзное нападение на Украину как угрозу всему трансатлантическому сообществу может явиться мощным сдерживающим сигналом для России. Если соглашение вступит в силу, Киев получает чётко очерченную линию, пересечение которой станет основанием для немедленных действий США и союзников. Для России это — потенциально самый серьёзный барьер с 2022 года.

По мнению военных экспертов, минимальное нарушение режима прекращения огня будет рассматриваться как инцидент, а крупное наступление — как casus belli, повод для реакции США.

Риски

США в Соглашении поставки дальнобойного вооружения, численность армии, структуру сил — всё это хотят увязать с будущими гарантиями. Фактически речь идёт о том, что Украина получает защиту, но отказывается от части наступательного потенциала.

Десять лет — это значительный срок, но не бессрочная гарантия. Возможность продления соглашения есть, но она будет зависеть от политической воли в будущем. Кроме того, формулировка «меры, которые сочтут целесообразными» оставляет большую свободу: какое конкретно применение силы или экономическое давление будет, заранее неясно. Это вызывает вопросы о механизме срабатывания реакции.

Здесь можно напомнить о прошлом: например, о Будапештском меморандуме, который не смог гарантировать защиту Украины на должном уровне. Небезосновательными будут сомнения, что обещания вновь будут подкреплены реальными обязательствами.

Именно поэтому президент Зеленский уже не раз подчеркивал, что ему нужны «реальные и эффективные гарантии».

Вывод

Надо признать, Рамочное соглашение о гарантиях безопасности, предлагаемое США, — документ исторического масштаба. Это попытка предложить Украине не просто символическую поддержку, а нечто близкое к структуре коллективной обороны НАТО. Хотя документ находится на ранней стадии и может быть скорректирован, следует признать: это попытка формирования новой стратегической архитектуры готовности защищать Украину от будущих угроз.

В то же время, как человек, имеющий опыт законотворческой деятельности, должен сказать: это пока не гарантированная защита, а проект, который будет эффективным только при достижении нескольких условий: 1) чёткие формулировки, исключающие двойное толкование; 2) политическое согласие США и Европы на применение силы в случае агрессии; 3) сохранение самостоятельной обороноспособности Украины; 4) реальная готовность Запада удерживать Россию от эскалации.

Успех этого механизма будет зависеть от ряда ключевых факторов: от политической воли европейских стран, от чёткости обязательств и от того, насколько доверие Киева к этим гарантиям окажется оправданным на практике.

Именно сейчас, в период интенсивных переговоров, решается, будет ли новая архитектура безопасности прочной крепостью или очередным листом бумаги.