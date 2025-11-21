«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

«Caspian International Hospital» ответил на прозвучавшие обвинения, связанные со снятием 11 тысяч манатов с зарплатной карты известного врача Айтен Сафаровой, ранее работавшей в клинике, и возбуждением уголовного дела против должностных лиц клиники.

Как сообщили Qafqazinfo в клинике, упомянутые обвинения являются безосновательными, передает 1news.az.

«Айтен Фахраддин гызы Сафарова долгое время работала в нашей клинике с перерывами. Однако, принимая во внимание многочисленные жалобы пациентов в её адрес и снижение эффективности в лечении бесплодия, 11 декабря 2024 года трудовой договор с ней был расторгнут. Многие пациенты А.Сафаровой отказались от оплаты, поскольку остались недовольны лечением, в результате чего её долги перед клиникой до сих пор остаются непогашенными. Кроме того, пациенты неоднократно подавали жалобы на врача Айтен Сафарову в правоохранительные органы и Центр аналитической экспертизы. Несколько пациентов даже доходили до грани самоубийства, а один из них пытался совершить самосожжение, облив себя бензином», - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что через 10 месяцев после расторжения трудового договора с А.Сафаровой руководству клиники позвонил человек, представившийся её адвокатом, и заявил, что с её карты было украдено 11 000 манатов: «Хотя адвокат был приглашён в клинику для прояснения ситуации, он отказался от встречи и пригрозил подать на клинику в суд. В настоящее время этот вопрос расследуется в правовом поле».

Напомним, ранее распространилось утверждение о том, что должностные лица больницы без разрешения Айтен Сафаровой заказали на её имя новую банковскую карту и присвоили 11 тысяч манатов с её счета.

