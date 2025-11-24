Три столичных поселка останутся без газа

В Сабунчинском, Сураханском и Гарадагском районах Баку во вторник, 24 ноября, будут локальные перебои в подаче газа.

Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, ограничения в связи с ремонтными работами будут введены с 10:00.

«На время работ будет приостановлено газоснабжение абонентов на улице Азербайджан гадыны и «Ени массив» в поселке Бильгях, жилых массивах «Йол эвляри» и «Баг эвляри» в поселке Сангачал, а также поселке Гарачухур», - отметили в ПО.