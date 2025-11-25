Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в частном доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обнародовано последнее состояние лиц, пострадавших во время пожара в частном жилом доме, расположенном на улице 2-я Северная Шитиллия в Наримановском районе.

В ответ на запрос 1news.az в Республиканском Центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что 25 ноября в 04:50 был зарегистрирован вызов в связи с пожаром в жилом доме на территории Наримановского района.

«На адрес вызова была привлечена бригада скорой медицинской помощи. Бригада скорой медицинской помощи оказала необходимую медицинскую помощь двум лицам с диагнозом «ожоги различных частей тела», и они были госпитализированы в Ожоговый Центр», - говорится в сообщении.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном на 2-й Северной улице в Наримановском районе столицы.

Как передает 1news.az, в связи с поступившим сообщением на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь, возникший в двухэтажном частном жилом доме гражданина общей площадью 900 кв.м., был в короткие сроки потушен, не допущено его распространение на более широкую площадь, а также на примыкающие постройки.

В результате пожара сгорели горючие конструкции второго этажа и крыши частного жилого дома на площади 320 кв.м. Два человека получили ожоги различной степени тяжести.

Остальная часть дома и примыкающие дома были защищены от огня.