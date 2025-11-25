 Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в частном доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в частном доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:17 - Сегодня
Обнародовано состояние пострадавших при пожаре в частном доме - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обнародовано последнее состояние лиц, пострадавших во время пожара в частном жилом доме, расположенном на улице 2-я Северная Шитиллия в Наримановском районе.

В ответ на запрос 1news.az в Республиканском Центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что 25 ноября в 04:50 был зарегистрирован вызов в связи с пожаром в жилом доме на территории Наримановского района.

«На адрес вызова была привлечена бригада скорой медицинской помощи. Бригада скорой медицинской помощи оказала необходимую медицинскую помощь двум лицам с диагнозом «ожоги различных частей тела», и они были госпитализированы в Ожоговый Центр», - говорится в сообщении.

09:47

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в частном жилом доме, расположенном на 2-й Северной улице в Наримановском районе столицы.

Как передает 1news.az, в связи с поступившим сообщением на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь, возникший в двухэтажном частном жилом доме гражданина общей площадью 900 кв.м., был в короткие сроки потушен, не допущено его распространение на более широкую площадь, а также на примыкающие постройки.

В результате пожара сгорели горючие конструкции второго этажа и крыши частного жилого дома на площади 320 кв.м. Два человека получили ожоги различной степени тяжести.

Остальная часть дома и примыкающие дома были защищены от огня.

Поделиться:
445

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Политика

Милли Меджлис одобрил отмену виз с семью странами

Общество

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Мнение

Опасное дерево рядом? Разбираем, что можно, что нельзя и что советуют специалисты - ...

Общество

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Водителям напомнили правила использования полос на автомагистралях - ВИДЕО

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

На месте пожара в Ясамале создан оперативный штаб - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку готовится к снежной погоде - ФОТО

Сотрудники Агентства соцуслуг выразили соболезнования в связи с трагической смертью 16-летней Нурджан

Лейла и Арзу Алиевы навестили семью Панджали Теймурова в Астаре - ФОТО

Последние новости

После ринопластики 34-летняя женщина оказалась парализованной: семья требует расследования - ВИДЕО

Сегодня, 12:52

Милли Меджлис одобрил отмену виз с семью странами

Сегодня, 12:40

Интересы России и Турции по Украине во многом совпадают, считает Песков

Сегодня, 12:35

В Баку и на Абшероне ожидаются перебои в водоснабжении в течение 4 дней

Сегодня, 12:33

Грете Тунберг запретили въезд в Венецию

Сегодня, 12:27

Водителям напомнили правила использования полос на автомагистралях - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

SOCAR планирует развивать месторождение «Бахар»

Сегодня, 12:13

Efendi: «Не сожалею о решении отдать 12 баллов Армении» - ВИДЕО

Сегодня, 12:10

Песков: Россия считает американский план субстантивным

Сегодня, 12:07

Азербайджан и Молдова будут обмениваться секретной информацией

Сегодня, 12:05

Выгуливая невидимую собаку: «хобби-доггинг» становится глобальным - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Опасное дерево рядом? Разбираем, что можно, что нельзя и что советуют специалисты - ФОТО

Сегодня, 11:55

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море

Сегодня, 11:53

Домогательство в Сабирабаде: падчерица сняла на видео, мать отказалась от заявления - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 11:40

Президент Азербайджана поздравил председателя Президиума Боснии и Герцеговины

Сегодня, 11:28

Казахстан купит два судна в Азербайджане

Сегодня, 11:25

Макрон опасается, что ЕС находится в зоне поражения российских ракет

Сегодня, 11:20

Госпитализирована Брижит Бардо

Сегодня, 11:15

Генсек НАТО заявил о серьёзной обеспокоенности ситуацией в Грузии

Сегодня, 11:10

Представители США и России встретились в Абу-Даби

Сегодня, 11:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30