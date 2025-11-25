Новая Зеландия усиливает меры: диких кошек планируют полностью истребить

Новая Зеландия объявила о планах полностью истребить диких кошек к 2050 году - решение, которое стало одним из самых жёстких шагов в рамках стратегии Predator-Free 2050.

Об этом заявил министр охраны природы Тама Потака, отметив, что дикие кошки впервые включены в перечень хищников, подлежащих тотальному уничтожению с момента создания программы почти десять лет назад.

В стране уже действует практика отлова и ликвидации диких кошек в отдельных регионах, однако теперь речь идёт о полномасштабной, централизованной кампании, охватывающей всю территорию государства.

Подробный план действий правительство обещает представить в марте 2026 года, но курс обозначен однозначно: численность диких кошек должна быть сведена к нулю.

По оценкам экологов, сегодня в Новой Зеландии обитает более 2,5 млн диких кошек. Они свободно перемещаются по лесам и отдалённым островам, достигают значительных размеров — до метра в длину с хвостом и веса до 7 кг — и наносят критический ущерб уникальной местной фауне. Именно эти хищники довели до грани исчезновения южного зуйка на острове Ракиура и уничтожили колонии летучих мышей у склонов Руапеху. Периодически возникающие инициативы вроде детских соревнований по отстрелу кошек уже приводили к общественным скандалам и резкой реакции защитников животных.

Домашние кошки в стратегию не включены, однако их влияние на биоразнообразие остаётся предметом острой дискуссии в стране, которая традиционно отличается высокой плотностью кошек как домашних питомцев.

Научный сотрудник SPCA Кристин Самнер заявила, что организация понимает серьёзность ущерба, наносимого дикими кошками, и ожидает увеличения финансирования исследований, направленных на поиск более гуманных подходов к контролю популяции.