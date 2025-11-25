«Мне отдали вещи моего сына, они в крови»: мать одного из пострадавших при взрыве - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в бизнес-центре «AFEN Plaza», расположенном в Наримановском районе столицы, произошёл взрыв.

Как передает 1news.az, в результате взрыва пострадало пятиэтажное здание, а также близлежащие постройки.

В результате инцидента пострадали как работники, находившиеся внутри объекта, так и люди, проходившие мимо.

«Я шёл, и что-то взорвалось, меня отбросило в сторону. Стёкла посыпались на меня. Я встал и увидел, что я весь в крови», - рассказал один из пострадавших.

«Мне отдали вещи моего сына, они в крови. Жду врача. Мой сын находится в реанимации, никакой информации нет», - отметила мать одного из госпитализированных пострадавших.

Более подробная информация в видеоматериале Xəzər TV:

