Наводнения в центре Вьетнама унесли жизни 91 человека

Проливные дожди и сильные наводнения, продолжающиеся в центральной части Вьетнама с 16 ноября, унесли жизни 91 человека, 11 пропали без вести.

Такие данные приводит Департамент управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама.

Наиболее пострадавшей провинцией, по информации ведомства, является Даклак, где погибли 63 человека и 8 числятся пропавшими без вести. Там, а также в соседних провинциях Кханьхоа, Зялай и Ламдонг стихией были разрушены и повреждены более 1,1 тыс. домов и административных зданий, еще более 201 тыс. оказались затопленными в результате наводнения.

Наводнение, как отмечается, нанесло сокрушительный ущерб народному хозяйству Центрального Вьетнама - повреждены 82 тыс. гектаров посевов риса и более 117 тыс. гектаров других сельскохозяйственных культур и фруктовых плантаций, погибло 3,5 млн голов сельскохозяйственных животных и птицы. Экономические убытки от удара стихии, согласно оценкам вьетнамских властей, превышают 13 трлн донгов (более $490 млн).