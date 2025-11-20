WizzAir оштрафована на полмиллиона евро

Авиакомпания Wizz Air была оштрафована на полмиллиона евро итальянским антимонопольным органом после того, как ведомство обнаружило, что лоукостер обманным путём продвигал одну из своих годовых подписок, сообщает IPN.

Подписка, выставленная на продажу по цене 599 евро (499 евро в период акции), обещала неограниченный доступ к международным рейсам Wizz Air. Однако итальянские власти сочли способ подачи предложения вводящим в заблуждение. Компания не предоставила необходимую информацию об использовании услуги, такую ​​как точные сроки бронирования, ограниченное количество мест, доступных подписчикам на каждом рейсе, или другие ограничительные условия.

Итальянский орган также установил, что преддоговорная информация, предоставленная клиентам, была неполной и неясной, что противоречит законодательству о добросовестной коммерческой практике. Более того, некоторые положения первоначальной версии договора были признаны несправедливыми. В частности, положения, позволяющие авиакомпании в одностороннем порядке изменять условия подписки или даже полностью приостанавливать обслуживание без обоснованных причин и без предоставления адекватной защиты потребителям.

Отчёт властей Рима также показывает, что правила, установленные в рамках подписки, затрудняли для клиентов получение соразмерного возмещения и ограничивали право на отказ в случае приостановки или прекращения обслуживания, в том числе в ситуациях, когда соответствующий хаб являлся предпочтительным пунктом назначения пассажира. Власти подчеркнули, что эти положения создали бы значительный дисбаланс между правами потребителей и правами авиакомпании.