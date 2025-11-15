В Стамбуле постояльцев отеля переселили после смертельного отравления

Постояльцев стамбульского отеля, трое из которых умерли, предположительно, от отравления фастфудом, переселили в другие гостиницы.

Об этом сообщил портал T24.

По его данным, такое решение принято по завершении полицией расследования, которое правоохранители проводили в отеле.

Ранее сообщалось, что в небольшой гостинице Harbour Suites Old City в туристическом районе Фатих 9 ноября остановилась семья из ФРГ, трое членов которой, в том числе двое детей в возрасте трех и шести лет, умерли в больнице, предположительно, от отравления фаршированными мидиями и картофелем, которые они ели в одном из кафе в районе Бешикташ. Само кафе по решению прокуратуры опечатано. Один из членов семьи находится в больнице в отделении реанимации.

В субботу из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов - граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования дела задержаны семь человек, четверо из которых - представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. Под стражу взяты также сотрудник отеля и двое работников компании, которые проводили в нем дезинсекцию.

Источник: ТАСС