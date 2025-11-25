В Баку впервые пройдет Фестиваль культуры ОИС

С 5 по 11 декабря в столице Азербайджана пройдет «Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя 2025», организованный Организацией Исламского Сотрудничества (ОИС) и Министерством культуры Азербайджанской Республики.

Фестиваль, организуемый ОИС с 2019 года в различных странах, являющихся членами организации, направлен на углубление сотрудничества в сфере культуры и креативной индустрии, а также на развитие взаимопонимания и дружеских отношений между народами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Мероприятие, которое Азербайджан примет впервые, вновь продемонстрирует растущую роль страны на международной культурной платформе и её вклад в продвижение традиций мультикультурализма, диалога и сотрудничества в регионе.

Основными направлениями фестиваля станут развитие межкультурного диалога и пропаганда исламских ценностей - терпимости, мира и уважения к разнообразию. Кроме того, планируется продвижение совместных проектов в сферах экономики, образования, науки и туризма, установление устойчивого партнерства между государствами-членами и укрепление интеграции креативных индустрий в глобальную экономику.

Ожидается участие более 300 гостей из более чем 50 стран - государственных чиновников, представителей международных организаций, известных деятелей науки, культуры и искусства, а также специалистов в области креативной индустрии. В целом, в рамках фестиваля соберутся более пяти тысяч участников.

В рамках фестиваля запланированы: встреча на высоком уровне министров культуры стран-членов ОИС, «Форум культурных и креативных индустрий» (MYFORUM), выставка «Creative Village: выставка культурных и креативных индустрий» (MYEXPO), международная кинопрограмма «Baku Cinema Breeze - 2025», показ восточной моды - презентации молодых и известных дизайнеров стран ОИС, международный саммит по игровым технологиям (G-HUB), а также различные культурные проекты в сферах театра, музыки, танца и анимации.

Всю интересующую вас информацию о предстоящем мероприятии можно получить по ссылке.