 Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

First News Media01:54 - Сегодня
Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА встретился с «Наполи» (Италия).

Матч на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 66-й минуте: Скотт Мактоминей записал своё имя на табло. На 72-й минуте игрок команды из Агдама Марко Янкович стал автором автогола.

Таким образом, агдамцы потерпели второе поражение в текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что коллектив под руководством Гурбана Гурбанова в 6-м туре 10 декабря примет в Баку нидерландский «Аякс».

01:31

Во втором тайме матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами «Наполи» (Италия) и «Карабах» был забит второй гол.

На стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» хозяева увеличили разрыв в счёте — 2:0.

На 72-й минуте игрок команды из Агдама Марко Янкович стал автором автогола.

01:24

Итальянский "Наполи" открыл счет в матче с "Карабахом".

На 65-й минуте отличился Скотт Мактоминей, выведя хозяев поля вперед.

01:06

В игре "Наполи" - "Карабах" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА начался второй тайм.

Командам не удалось открыть счет в первой половине матча - 0:0.

00:47

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами «Наполи» (Италия) и «Карабах» завершился первый тайм .

В первом тайме на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» голов не забито.

Матч обслуживает арбитр ФИФА из Польши Шимон Марчиняк.

00:07

В итальянском Неаполе стартовал матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между местным "Наполи" и агдамским "Карабахом".

Встреча проходит на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Игру обслуживает бригада во главе с польским рефери ФИФА Шимоном Марчиняком.

23:33

Определены стартовые составы итальянского «Наполи» и агдамского «Карабаха» на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе начнётся 26 ноября в 00:00 по бакинскому времени.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки:

«Наполи»:
Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Скотт Мактоминей, Амир Рахмани, Матиас Оливейра, Расмус Хойлунн, Джованни Ди Лоренцо (к), Сам Бёкема, Станислав Лоботка, Ноа Ланг.

«Карабах»:
Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Эммануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.

Поделиться:
1875

Актуально

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Политика

Создана Платформа НПО стран-членов ОТГ

В мире

Трамп: Договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки

Футбол

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

Заур Ахундов покинул Исполком АФФА

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

Юношеская лига УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лига чемпионов: объявлен план поездок «Карабаха» в Италию

Иранский футболист Сохрабян отстранен клубом из-за видео в соцсети

В Азербайджане состоится турнир FIFA Series

Заур Ахундов покинул Исполком АФФА

Последние новости

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:54

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

25 / 11 / 2025, 23:57

Эрдоган выразил надежду, что прямые переговоры между РФ и Украиной пройдут в Стамбуле

25 / 11 / 2025, 23:40

Глава МИД Азербайджана посетил Ватиканскую апостольскую библиотеку

25 / 11 / 2025, 23:22

Стармер: Зеленский согласился с большинством пунктов плана Трампа

25 / 11 / 2025, 23:10

В Баку таксист нарушил порядок и разбил чужие автомобили - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 22:50

Создана Платформа НПО стран-членов ОТГ

25 / 11 / 2025, 22:30

Стала известна причина смерти семьи Бёджек в стамбульском отеле

25 / 11 / 2025, 22:08

Трамп: Договоренности по урегулированию украинского конфликта очень близки

25 / 11 / 2025, 21:51

Фонд «Nargis» сделал заявление о пожаре на благотворительной ярмарке «Холодные руки, Тёплое сердце»

25 / 11 / 2025, 21:35

Заур Ахундов покинул Исполком АФФА

25 / 11 / 2025, 21:14

Состоялось очередное заседание Исполнительного комитета АФФА - ФОТО

25 / 11 / 2025, 21:02

Юношеская лига УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» - ОБНОВЛЕНО

25 / 11 / 2025, 20:44

Обсуждены вопросы укрепления азербайджано-пакистанского экономического сотрудничества

25 / 11 / 2025, 20:38

В ресторанах и домах торжеств пройдут рейды - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 20:19

Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

25 / 11 / 2025, 20:00

День города Кяльбаджар отметили концертной программой и фейерверком - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 19:45

Делегации России и Украины начали переговоры в Абу-Даби - СМИ

25 / 11 / 2025, 19:32

На площади Фонтанов произошел пожар - ВИДЕО

25 / 11 / 2025, 19:09

В Баку состоится первая встреча министров труда государств-членов ОТГ

25 / 11 / 2025, 19:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30