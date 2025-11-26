Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» со счётом 0:2 - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА встретился с «Наполи» (Италия).

Матч на стадионе «Стадио Диего Армандо Марадона» завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 66-й минуте: Скотт Мактоминей записал своё имя на табло. На 72-й минуте игрок команды из Агдама Марко Янкович стал автором автогола.

Таким образом, агдамцы потерпели второе поражение в текущем сезоне группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что коллектив под руководством Гурбана Гурбанова в 6-м туре 10 декабря примет в Баку нидерландский «Аякс».

Определены стартовые составы итальянского «Наполи» и агдамского «Карабаха» на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе начнётся 26 ноября в 00:00 по бакинскому времени.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки:

«Наполи»:

Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Давид Нерес, Скотт Мактоминей, Амир Рахмани, Матиас Оливейра, Расмус Хойлунн, Джованни Ди Лоренцо (к), Сам Бёкема, Станислав Лоботка, Ноа Ланг.

«Карабах»:

Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Марко Янкович, Абдуллах Зубир (к), Эммануэль Аддаи, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Камило Дуран, Педро Бикальо, Эльвин Джафаргулиев, Кевин Медина.