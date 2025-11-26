Телеканалу ATV вынесено предупреждение за рекламу целебных свойств гипноза и биоэнергетики - ВИДЕО

26 ноября состоялось онлайн-заседание Аудиовизуального совета, в ходе которого обсуждался случай, произошедший в программе «Gün ortası» на телеканале ATV, вышедшей в эфир 13 ноября.

В указанной программе приглашённый гость применил в студии к ведущей Зюмрюд Бадаловой метод «передачи энергии на расстоянии», а ведущая после сеанса положительно оценила эти действия, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Аудиовизуального совета.

Эти действия были зафиксированы специалистами отдела мониторинга и анализа аудиовизуальных программ аппарата Аудиовизуального совета как нарушение статьи 29.8 Закона «О рекламе» (запрещается реклама целебных сеансов массового характера, методов гипноза, психических и биоэнергетических воздействий с указанием их лечебных свойств). Данный факт также был подтверждён юристами Аудиовизуального совета как нарушение.

Члены Аудиовизуального совета подробно обсудили вопрос и единогласно пришли к выводу, что демонстрируемый в программе сеанс «передачи энергии на расстоянии» и положительная реакция ведущей на этот сеанс могут создавать впечатление, что данный метод обладает целебными свойствами.

Это расценивается как нарушение требования статьи 29.8 Закона «О рекламе», в которой установлено, что не допускается реклама целебных свойств массовых сеансов, методов гипноза, психических и биоэнергетических воздействий. Кроме того, использование ведущей выражений, стимулирующих убеждение в возможном лечебном эффекте продемонстрированных действий, фактически создаёт условия для рекламы таких воздействий, что противоречит указанной норме законодательства.

Аудиовизуальный совет, учитывая, что такое нарушение произошло на эфире канала впервые, пришел к согласию о вынесении предупреждения телеканалу ATV и потребовал от всех вещателей соблюдать требования законодательства при трансляции программ.