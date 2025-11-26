Казахстан увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз

В рамках визита в Баку руководство «Казахстан темир жолы» (КТЖ) приняло участие в пленарном заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, на котором были обсуждены состояние и перспективы развития отрасли, вопросы сотрудничества, увеличения объемов грузоперевозок, модернизации инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам заседания председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов прокомментировал вопросы развития железнодорожного сообщения между Казахстаном и Азербайджаном.

«За последние 4 года объём грузов, погруженных в направлении Азербайджана и принятых из этой страны по сети железных дорог Казахстана, вырос более чем в 7 раз. В текущем году за 10 месяцев этот показатель составил порядка 4,1 млн тонн», - сказал он.

Особый драйвер - это транзит: из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) отправлено 292 контейнерных поезда, что на 12% больше показателей прошлого года: «Кроме того, благодаря рекордному урожаю в Казахстане, КТЖ увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз, перевезя уже 600 тысяч тонн. Этот прочный фундамент позволяет компании максимально наращивать темпы сотрудничества и дальше».

Вместе с тем, руководство КТЖ приняло участие в заседании руководителей железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, а также состоялась встреча акционеров АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), на которой были рассмотрены стратегические векторы развития компании.

Основное внимание уделено усилению конкурентоспособности маршрута «Китай-Европа-Китай», расширению доли контейнерных перевозок, а также внедрению интегрированных мультимодальных решений в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

Стороны подтвердили общее стремление к укреплению партнёрства, усилению координации и совместной реализации инициатив, направленных на повышение эффективности и привлекательности евразийского маршрута. Принятые меры позволят ещё более укрепить позиции ОТЛК ЕРА как ключевого игрока на рынке транзитных перевозок между Азией и Европой.