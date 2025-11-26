 Казахстан увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Казахстан увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз

First News Media16:35 - Сегодня
Казахстан увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз

В рамках визита в Баку руководство «Казахстан темир жолы» (КТЖ) приняло участие в пленарном заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ, на котором были обсуждены состояние и перспективы развития отрасли, вопросы сотрудничества, увеличения объемов грузоперевозок, модернизации инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба компании, по итогам заседания председатель правления КТЖ Талгат Алдыбергенов прокомментировал вопросы развития железнодорожного сообщения между Казахстаном и Азербайджаном.

«За последние 4 года объём грузов, погруженных в направлении Азербайджана и принятых из этой страны по сети железных дорог Казахстана, вырос более чем в 7 раз. В текущем году за 10 месяцев этот показатель составил порядка 4,1 млн тонн», - сказал он.

Особый драйвер - это транзит: из Китая по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) отправлено 292 контейнерных поезда, что на 12% больше показателей прошлого года: «Кроме того, благодаря рекордному урожаю в Казахстане, КТЖ увеличил поставки зерна в Азербайджан в 25 раз, перевезя уже 600 тысяч тонн. Этот прочный фундамент позволяет компании максимально наращивать темпы сотрудничества и дальше».

Вместе с тем, руководство КТЖ приняло участие в заседании руководителей железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, а также состоялась встреча акционеров АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), на которой были рассмотрены стратегические векторы развития компании.

Основное внимание уделено усилению конкурентоспособности маршрута «Китай-Европа-Китай», расширению доли контейнерных перевозок, а также внедрению интегрированных мультимодальных решений в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

Стороны подтвердили общее стремление к укреплению партнёрства, усилению координации и совместной реализации инициатив, направленных на повышение эффективности и привлекательности евразийского маршрута. Принятые меры позволят ещё более укрепить позиции ОТЛК ЕРА как ключевого игрока на рынке транзитных перевозок между Азией и Европой.

Поделиться:
374

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Общество

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

Общество

В Госкомитете прокомментировали вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку арестован молодой человек, управлявший автомобилем без номерных знаков - ВИДЕО

Еще 27 семьям в Кяльбаджаре вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Отец погибшей при пожаре 7-летней Арзу обратился к обществу

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Пациенты доходили до грани самоубийства»: Caspian Hospital рассказал, почему расторг договор с Айтен Сафаровой

В Баку мать бросила новорождённого ребёнка в море - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Крупнейший пожар в жилом комплексе Гонконга: 13 погибших и десятки пострадавших - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

В Турции 120 школьников госпитализированы после пищевого отравления - ФОТО

Сегодня, 21:40

Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена»

Сегодня, 21:20

Джейхун Байрамов и Лоренцо Фонтана обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 21:02

В Госкомитете прокомментировали вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории

Сегодня, 20:42

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:25

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Сегодня, 20:20

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Сегодня, 20:00

Efendi: «Для меня музыка вне политики…» - ФОТО

Сегодня, 19:45

В Гвинее-Бисау военные установили полный контроль над страной

Сегодня, 19:30

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

Сегодня, 19:15

Президент ОАЭ принял министра юстиции Азербайджана

Сегодня, 19:00

Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов

Сегодня, 18:45

В Баку арестован молодой человек, управлявший автомобилем без номерных знаков - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Еще 27 семьям в Кяльбаджаре вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 18:15

Азербайджан успешно представлен на фестивале кухонь мира во Франции - ФОТО

Сегодня, 18:00

В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

Сегодня, 17:40

В Шамкире горит ресторан

Сегодня, 17:33

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в опере – ФОТО

Сегодня, 17:22

На этой улице будет изменена организация дорожного движения - ВИДЕО

Сегодня, 17:18
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30