Скотт Мактоминей: «С первых минут игры с «Карабахом» мы допустили слишком много ошибок»

Полузащитник «Наполи» Cкотт Мактоминей сыграл важную роль в победе своего клуба над «Карабахом» (2:0) в пятом туре Лиги чемпионов.

Он забил первый гол в домашней встрече, а также поучаствовал во втором, когда после удара шотландца мяч в свои ворота срезал Марко Янкович.

Мактоминей поделился впечатлениями от игры после матча. «Для меня главное – помогать команде вне зависимости от того, забиваю я голы или нет. Начало встречи было непростым, с первых минут было слишком много ошибок. Но во втором тайме мы выглядели лучше, хотя нужно было забивать больше», - заявил Мактоминей.

Он добавил, что болельщики, отдавая память легенде клуба Диего Марадоне, создали невероятную атмосферу, что вдохновило игроков.

Отметим, что поражение в Неаполе стало вторым для «Карабаха» в Лиге чемпионов. Команда набрала 7 очков и идет на 16-м месте.

Ниджат Асланов