В Турции сотрудник университета взял в заложники коллегу - ВИДЕО
Сотрудник турецкого университета «Гюмюшхане» взял в заложники свою коллегу, и удерживал женщину около пяти часов.
Инцидент произошел в здании факультета инженерных и естественных наук.
На место происшествия были направлены спецподразделения полиции и снайперы, территория кампуса была оцеплена.
После переговоров вооруженный мужчина сдался правоохранителям. Заложница освобождена невредимой.
Ректорат университета сообщил, что ситуация полностью взята под контроль и что начаты необходимые административные и юридические процедуры.
Источник: Ihlas
