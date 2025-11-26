В Турции сотрудник университета взял в заложники коллегу - ВИДЕО

Сотрудник турецкого университета «Гюмюшхане» взял в заложники свою коллегу, и удерживал женщину около пяти часов.

Инцидент произошел в здании факультета инженерных и естественных наук.

На место происшествия были направлены спецподразделения полиции и снайперы, территория кампуса была оцеплена.

После переговоров вооруженный мужчина сдался правоохранителям. Заложница освобождена невредимой.

Ректорат университета сообщил, что ситуация полностью взята под контроль и что начаты необходимые административные и юридические процедуры.

Источник: Ihlas