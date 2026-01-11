 СМИ сообщили о планах Трампа в ближайшее время объявить состав Совета по Газе | 1news.az | Новости
СМИ сообщили о планах Трампа в ближайшее время объявить состав Совета по Газе

First News Media20:44 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе для осуществления послевоенных планов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно заявлению американского посредника Бишары Бахбаха, на которого ссылаются журналисты, ожидается, что Совет мира по Газе будет объявлен на следующей неделе, а его первое заседание пройдет на полях форума в Давосе.

Сообщается, что Совет будет состоять преимущественно из действующих глав государств и правительств, а возглавляться — самим Трампом. В его задачи войдут формирование временной администрации в Газе вместо ХАМАС, привлечение международных сил безопасности и финансирование восстановления анклава.

Источник: Газета.ру

