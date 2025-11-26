По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы - ФОТО

В целях удовлетворения растущего пассажирского спроса ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) планирует организовать 29 и 30 ноября дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом говорится в сообщении АЖД.

Отмечается, что пассажиры также могут путешествовать по указанному маршруту на поезде Баку-Газах-Баку, который отправляется ежедневно.

"Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile", - говорится в сообщении.