В Турции 120 школьников госпитализированы после пищевого отравления - ФОТО

В Турции 120 школьников были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошёл в районе Адаклы провинции Бингёль, Турция.

Так, в региональном интернате и начальной школе имени шехида Хикмета Сайды ученикам на обед подавали айран, курицу и плов, после чего у ряда школьников наблюдались тошнота и слабость.

Бригады скорой помощи были срочно направлены в школы из-за подозрения на пищевое отравление.

По предварительной информации, 120 школьников постепенно доставлены в государственные больницы Адаклы и Киги. 13 из них были отправлены в Государственную больницу Бингёля.

Правительство провинции Бингёль сообщило, что начато как юридическое, так и административное расследование инцидента, а образцы пищи были взяты и отправлены в лабораторию.