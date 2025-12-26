Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика

С сегодняшнего дня -26 декабря - на автобусных маршрутах, обслуживаемых ООО «Xaliq Faiqoğlu», активирован механизм безналичной оплаты с использованием местных банковских карт с поддержкой NFC, а также через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Новая система, предоставляющая пассажирам дополнительные преимущества, позволяет обходиться без наличных денег и физической карты «BakıKart», сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Пользователи общественного транспорта могут оплачивать проезд за считанные секунды с помощью телефона, умных часов, банковской карты или другого устройства с функцией NFC. Для этого достаточно поднести устройство к валидатору - оплата моментально фиксируется, и операция завершается.

При оплате проезда в автобусах следует использовать только местные банковские карты с поддержкой NFC, а также смартфон или физическую карту.

«Планируется поэтапное расширение технологии NFC на маршруты других операторов пассажирских перевозок», - отмечают в AYNA.

Читайте по теме:

В Баку продлили время работы регулярных маршрутов в новогоднюю ночь

В автобусах BakuBus полностью запущена оплата через NFC, Apple Pay и Google Pay

«Стало гораздо удобнее»: пассажиры о NFC-оплате в автобусах - ВИДЕО