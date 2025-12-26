Осадки и гололедица: в выходные ожидается ухудшение дорожных условий - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило водителей об осложнении дорожной обстановки в выходные дни из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным ведомства, в ночные и утренние часы на территории страны ожидаются осадки, а в отдельных горных районах возможна гололедица, что существенно повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

В ГДП отмечают, что в выходные дни традиционно возрастает интенсивность движения, особенно на автомобильных дорогах республиканского значения.

В связи с этим водителям личного транспорта, а также лицам, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, по возможности планировать поездки в светлое время суток, строго соблюдать скоростной режим и использовать транспортные средства, оснащённые сезонными шинами.

Кроме того, водителей призывают воздержаться от выезда на технически неисправных автомобилях и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасное прибытие к месту назначения.