 Трамп пригрозил демократам «последним счастливым Рождеством» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп пригрозил демократам «последним счастливым Рождеством»

First News Media11:20 - Сегодня
Трамп пригрозил демократам «последним счастливым Рождеством»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в свете публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна пригрозил демократам, что это Рождество может стать для них последним.

Об этом сообщается на странице Truth Social главы Белого дома.

По его словам, «неудачники снова взялись за свое», но в этот раз их невиновные друзья серьезно пострадают и получат репутационный ущерб. Президент США добавил, что, к сожалению, таков мир коррумпированной политики демократов.

«Наслаждайтесь тем, что, возможно, будет вашим последним счастливым Рождеством!» — написал Трамп.

Он отметил, что представителям Демократической партии придется многое объяснять, когда станет известно об их причастности к скандалу с Эпштейном, а заявления об участии президента США в преступлениях финансиста окажутся ложью.

Накануне сообщалось, что в документах по делу Эпштейна обнаружилось обвинение Трампа в изнасиловании.

Минюст США опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
272

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Общество

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

Общество

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Общество

Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика

В мире

Задержанный КСИР танкер в Персидском заливе - иностранное судно

В Гюмри показали состояние подстанций «Электрических сетей Армении» - ВИДЕО

В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

Должностные лица минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Маск установил рекорд по размеру состояния

В 2026 в Россию приедут работать 40 тысяч индийцев

Во время лодочной прогулки утонул лидер крупнейшей преступной группировки 1990-х Аверин

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Последние новости

В Азербайджане продлевают срок введения запрета на электронные сигареты

Сегодня, 14:00

В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

Сегодня, 13:50

Погода на субботу: В Азербайджане ожидается снег, усилится ветер

Сегодня, 13:40

В Баку временно перекроют участок дороги - ФОТО

Сегодня, 13:22

Баку готовится принять WUF13

Сегодня, 13:12

В «İstanbul Klinika» выявлены нарушения, учреждение оштрафовано на 7 тысяч манатов

Сегодня, 13:07

Задержанный КСИР танкер в Персидском заливе - иностранное судно

Сегодня, 13:02

В Гюмри показали состояние подстанций «Электрических сетей Армении» - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

Суд оправдал Шарурлу Исфандияра

Сегодня, 12:40

Праздники вместе с Bvlgari - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:23

Осадки и гололедица: в выходные ожидается ухудшение дорожных условий - ВИДЕО

Сегодня, 12:20

В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

Сегодня, 12:12

Должностные лица минобороны Армении обвиняются в хищении дизтоплива

Сегодня, 12:10

Оплата посредством NFC внедряется на автобусах ещё одного перевозчика

Сегодня, 12:05

Мирзиёев назвал историческим присоединение Азербайджана к центральноазиатскму формату

Сегодня, 11:55

В Азербайджане предложено сделать воскресенье рабочим днём для ряда учреждений

Сегодня, 11:52

2025 в кино: какие новинки покорили мировые сборы и Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

Премьер Грузии призвал «всеми способами» нормализовать отношения с ЕС

Сегодня, 11:45

Зеленский заявил, что «многое может решиться к Новому году»

Сегодня, 11:40

В зимний сезон из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются рейсы более чем по 70 направлениям

Сегодня, 11:37
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00