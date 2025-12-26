В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год

Турецкие силовики задержали боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракты в новогодние праздники.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, операция по задержанию боевика по имени Ибрагим Буртакучин была проведена полицией и контрразведкой в городе Малатья.

Установлено, что он поддерживал контакты со сторонниками ИГ в Турции и за рубежом с целью подготовки терактов. Где именно, не уточняется.