В Турции задержан боевик ИГ, готовивший теракты в Новый год
Турецкие силовики задержали боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), готовившего теракты в новогодние праздники.
Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
По его данным, операция по задержанию боевика по имени Ибрагим Буртакучин была проведена полицией и контрразведкой в городе Малатья.
Установлено, что он поддерживал контакты со сторонниками ИГ в Турции и за рубежом с целью подготовки терактов. Где именно, не уточняется.
